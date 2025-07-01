Reuters: Российский «теневой» танкер мог быть подорван в Средиземном море 1.07.2025, 19:52

С помощью мины-липучки.

Причиной произошедшего 27 июня у побережья Ливии взрыва на борту танкера Vilamoura, который транспортировал нефть из российских портов, могла стать прикрепленная к судну мина, сообщили Reuters осведомленные источники.

Версию о мине-липучке выдвинули четыре эксперта в сфере морской безопасности в ходе предварительного расследования пятого по счету взрыва на связанных с Россией танкерах. В то же время представитель греческого оператора TMS, осведомленный о ситуации, рассказал агентству, что пока нельзя точно сказать, что именно стало причиной взрыва. Полная оценка ущерба и выяснение всех деталей ЧП будут проведены, когда судно прибудет в Грецию — в течение ближайших суток.

«Все расследования предполагаемых атак на танкеры с использованием мин-липучек связаны с заходами судов в российские порты», — говорится в отчете британской компании по киберзащите в море и анализу рисков Dryad Global, опубликованном на этой неделе. Это говорит о том, что существует угроза для судов, участвующих в торговле российской нефтью, которая, вероятно, вызвана геополитической напряженностью в связи с западными санкциями, добавляют аналитики.

Загруженная 1 миллионом баррелей нефти Vilamoura, ходящая под флагом Маршалловых Островов, 27 июня вышла из ливийского порта Зейтина в Средиземном море и направлялась в Гибралтар. В какой-то момент в машинном отделении прогремел взрыв. В результате ЧП затопило машинное отделение судна и оно потеряло маневренность.

Сейчас танкер ведут на буксире в греческие воды. По данным сервиса MarineTraffic за вторник, Vilamoura находился у южного побережья Греции. Судно несколько раз меняло флаг и владельцев, его считают частью «теневого флота» России, который незаконно перевозит нефть из РФ.

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