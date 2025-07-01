На востоке Африки начал зарождаться новый океан
- 1.07.2025, 20:29
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Когда появится на картах?
На территории Эфиопии, в зоне разлома Афар, ученые обнаружили свидетельства формирования нового океанического бассейна. Международная команда геологов представила данные, подтверждающие, что континентальная кора в регионе буквально разрывается на части. Исследование опубликовано 25 июня в журнале Nature Geoscience.
Речь идет о редком геологическом явлении — в месте схождения трех тектонических плит (Африканской, Аравийской и Сомалийской) под земной корой зафиксированы пульсирующие потоки расплавленной мантии. «Эти импульсы несут отчетливые химические сигнатуры и поднимаются через разломы, влияя на тектонические плиты», — рассказала автор исследования, геолог Эмма Уоттс из Университета Суонси.
Научная группа проанализировала более 130 образцов вулканических пород из района Главного Эфиопского разлома. С помощью статистического моделирования и анализа химического состава образцов исследователи доказали, что мантийный плюм под зоной Афар не стабилен: он пульсирует, и именно эти импульсы участвуют в растяжении литосферных плит.
«Это можно сравнить с сердцебиением — импульсы распространяются по разломам, как кровь по артериям», — пояснил соавтор работы Том Джернон из Университета Саутгемптона.
Темпы рифтинга (раздвижения плит) в этом районе составляют от 5 до 16 миллиметров в год. По словам Уоттс, процесс может занять миллионы лет, прежде чем на месте разлома появится новый океан. «Мы не можем точно сказать, когда это произойдет. Но геологически это уже начало океанического бассейна», — подчеркнула она.