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Лукашенко напуган учениями НАТО у границы с Беларусью

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  • 1.07.2025, 20:42
  • 1,482
Лукашенко напуган учениями НАТО у границы с Беларусью

Диктатор заявил, что учения Альянса проходят «фактически на нашей земле».

Александр Лукашенко заявил, что учения НАТО «Защитник 25» проходят «фактически на нашей земле».

По словам Лукашенко, учения НАТО проходят в 10-15 км от границы с Белорусью». «Это даже не расстояние одного броска, это уже фактически на нашей земле. Мы видим этих «защитников» с наступательным сценарием во всей красе», — сказал он.

Как добавил узурпатор, для снижения напряженности в регионе Минск и Москва снизили численность войск, которые будут участвовать в учениях «Запад-2025». Он также сказал, что место их проведения перенесено вглубь Беларуси, «подальше от границы на сотни километров».

Учения НАТО «Защитник 25» проходили в мае и июне. Первый этап проходил с 11 по 31 мая в Литве и Латвии, которые граничат с Беларусью, а также в Финляндии, Швеции и Норвегии. В них участвовали 6 тыс. военнослужащих.

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