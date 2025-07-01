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В Польше окончательно утвердили избрание Кароля Навроцкого президентом

  • 1.07.2025, 21:50
В Польше окончательно утвердили избрание Кароля Навроцкого президентом

Верховный суд Польши огласил решение.

Верховный суд Польши во вторник признал действительным избрание Кароля Навроцкого президентом во втором туре выборов 1 июня.

Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

Решение о действительности президентских выборов высший суд Польши принял после рассмотрения на открытом заседании Палаты по чрезвычайным делам и общественным делам.

Как отмечается в решении, Верховный суд «удостоверяет действительность избрания Кароля Тадеуша Навроцкого Президентом Республики Польша, которое состоялось 1 июня 2025 года».

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