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Wargaming приостановил работу офиса в Киеве

  • 10.07.2025, 5:00
Wargaming приостановил работу офиса в Киеве

Причины не уточняются.

Сооснователи Wargaming Виктор Кислый и Николай Кацелапов приостановили деятельность дочерней компании в Украине. Об этом говорится в карточке «ВАРГЕЙМІНГ ЮКРЕЙН» на украинском портале для проверки контрагентов YouControl. Причины не уточняются, пишет devby.

Юрлицо, управляющее центром разработки в Киеве, находится «в состоянии прекращения». Решение было принято в этом январе собственниками Wargaming Group Кислым и Кацелаповым, которым принадлежит 75% и 25% долей соответственно.

Изначально оно рассчитывалось на три месяца, до конца апреля, но упомянутый статус до сих пор в силе.

После начала войны в Украине Wargaming разделил бизнес на российско-белорусский («Леста Игры») и международный сегменты, а также запускал различные проекты в поддержку жителей страны и военных. Это стало поводом для признания владельца «Лесты» Малика Хатажаева и Кислого «экстремистским объединением» в России и передаче компании под контроль государства. Позже в Беларуси было начато спецпроизводство против Кацелапова, которого власти причислили к «экстремистам» в конце 2022 года.

«ВАРГЕЙМІНГ ЮКРЕЙН» была создана в 2016 году. Судя по открытым данным, в 2024 году она сработала в убыток. В прошлом у Wargaming также был офис в Харькове. Его закрыли в 2015 году.

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