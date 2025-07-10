США модернизируют Patriot, чтобы он мог сбивать все российские ракеты 2 10.07.2025, 8:06

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Проведены успешные испытания.

В Соединенных Штатах провели успешные испытания модернизированных зенитных ракет PAC-3 MSE для комплексов Patriot.

Как сообщает портал Defense Express, это обновление значительно усилит возможности американской ПВО в борьбе с современными угрозами от беспилотников до крылатых и противокорабельных ракет.

Во время испытаний ракеты перехватывали воздушно-реактивные цели, имитирующие беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и самолеты.

При этом целью тестов не были баллистические ракеты.

Аналитики предполагают, что модернизация была направлена прежде всего на улучшение противодействия маневренным целям, которые все чаще применяются в современных войнах, в первую очередь в войне Украины против России.

Defense Express отмечает, что среди угроз, которые теперь смогут эффективнее поражать американские ЗРК, есть как иранско-российские беспилотники-камикадзе «Шахед», так и крылатые ракеты «Х-101» и «Калибр», которые Россия активно применяет против Украины.

Кроме того, в перечень потенциальных целей входят и сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс», также находящиеся на вооружении армии РФ.

При этом аналитики добавляют, что использование дорогих ракет PAC-3 MSE против целей, стоимость которых несоизмеримо меньше, может быть экономически невыгодным, и это тоже показывает опыт российско-украинской войны.

Однако в условиях боевых действий иногда приходится применять средства, которые есть под рукой в моменте, чтобы защитить жизни людей и критическую инфраструктуру.

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