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ВСУ сожгли российский поезд с топливом на Запорожском направлении

  • 10.07.2025, 9:56
ВСУ сожгли российский поезд с топливом на Запорожском направлении
Иллюстративное фото

До врага не доехало 20 цистерн.

ВСУ сожгли очередной поезд с топливом на оккупированной части Запорожской области. На этот раз к армии РФ не доехало 20 цистерн с топливом.

Успешная работа ВСУ произошла на железной дороге между Токмаком и Черниговкой. Радостными новостями поделился Петр Андрющенко на своей странице в соцсети.

Фото: Диалог.ua

Самое интересное, что не так давно оккупанты уже починили колею, которая была под ударами ВСУ, и тут снова прилеты. С учетом непрекращающейся жары врагу будет не только сложно чинить саму колею, но и тушить пожары.

Андрющенко пообещал, что позже в Сети должны появиться кадры момента и последствий атаки на железнодорожный состав армии РФ.

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