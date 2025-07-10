ВСУ сожгли российский поезд с топливом на Запорожском направлении
- 10.07.2025, 9:56
До врага не доехало 20 цистерн.
ВСУ сожгли очередной поезд с топливом на оккупированной части Запорожской области. На этот раз к армии РФ не доехало 20 цистерн с топливом.
Успешная работа ВСУ произошла на железной дороге между Токмаком и Черниговкой. Радостными новостями поделился Петр Андрющенко на своей странице в соцсети.
Самое интересное, что не так давно оккупанты уже починили колею, которая была под ударами ВСУ, и тут снова прилеты. С учетом непрекращающейся жары врагу будет не только сложно чинить саму колею, но и тушить пожары.
Андрющенко пообещал, что позже в Сети должны появиться кадры момента и последствий атаки на железнодорожный состав армии РФ.