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Могилев остался практически без света из-за ночных гроз

  • 10.07.2025, 10:13
  • 2,866
Могилев остался практически без света из-за ночных гроз

Утром жителям пришлось добираться на работу почти вплавь.

В ночь с 9 на 10 июля в Беларуси бушевала непогода. Сильнее всего она прошлась по северо-восточной части страны.

Ночью грозы и шквалистый ветер оставили без света большую часть Могилева и более 60 населенных пунктов района.

Ветер повырывал большие деревья с корнем, а дождь превратил улицы в реки. Читатели Tochka.by поделились видео, как город выглядел утром.

Также неполадки наблюдаются и в Витебском районе.

Местным аварийно-восстановительным бригадам помогают справиться с последствиями непогоды специалисты «Минскэнерго» и «Гомельэнерго».

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