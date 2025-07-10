Могилев остался практически без света из-за ночных гроз
- 10.07.2025, 10:13
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Утром жителям пришлось добираться на работу почти вплавь.
В ночь с 9 на 10 июля в Беларуси бушевала непогода. Сильнее всего она прошлась по северо-восточной части страны.
Ночью грозы и шквалистый ветер оставили без света большую часть Могилева и более 60 населенных пунктов района.
Ветер повырывал большие деревья с корнем, а дождь превратил улицы в реки. Читатели Tochka.by поделились видео, как город выглядел утром.
Могилев после грозы в ночь с 9 на 10 июля. Видео читателя https://t.co/3P84TsJ2IG pic.twitter.com/TfPbht9rXZ— Фото/Видео (@FotoVid81878667) July 10, 2025
Также неполадки наблюдаются и в Витебском районе.
Местным аварийно-восстановительным бригадам помогают справиться с последствиями непогоды специалисты «Минскэнерго» и «Гомельэнерго».
Могилев после грозы в ночь с 9 на 10 июля. Видео читателя https://t.co/3P84TsJ2IG pic.twitter.com/7csZlwxiOi— Фото/Видео (@FotoVid81878667) July 10, 2025