Встреча Алиева и Пашиняна в Абу-Даби: шанс договориться без России 1 10.07.2025, 11:11

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На повестке дня будут ключевые для Азербайджана и Армении вопросы.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 10 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые проведут двустороннюю встречу без посредников и не на полях международных саммитов. Эксперты говорят, что встреча в Абу-Даби может быть новой попыткой двух стран договориться — и сделать это без посредничества России. Русская служба Би-би-си разбиралась, о чем будут говорить два лидера и как далеко до мира между ними.

«Зангезурский коридор» или «Перекресток мира»

На встрече в Абу-Даби будет обсуждаться открытие коммуникаций между двумя странами, демаркация границы и другие вопросы, остающиеся неразрешенными, считает историк Жирайр Липаритян, идеолог примирения с Азербайджаном и Турцией, к мнению которого прислушивается армянское правительство.

«Думаю, что на повестке будут все вопросы, это будет свободное обсуждение, что важнее, чем концентрация на одном вопросе», — сказал Липаритян в интервью Би-би-си.

Армения и Азербайджан враждовали больше тридцати лет из-за Нагорного Карабаха, но сейчас они его даже не обсуждают. В 2020−2023 годах Азербайджан восстановил контроль над территорией, карабахские армяне бежали в Армению, а Ереван отказался от претензий на регион.

Но между двумя странами остались серьезные разногласия. Одно из них — вопрос о дороге, которая должна связать территорию Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью. Именно эта тема будет основным предметом обсуждения в Абу-Даби, считает армянский политолог Тигран Григорян.

Баку требует предоставить ему «Зангезурский коридор» — беспрерывное сообщение через Армению. Россия видела себя в этом процессе посредником, который выиграет от открытия региональных коммуникаций, и в переговорах активно участвовал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Москва хотела, чтобы дорогу через Армению контролировала погранслужба ФСБ РФ.

В Ереване настаивали, что такой сценарий противоречит суверенитету Армении — и что проходящие через его территорию грузы должны проходить проверку. Пашинян также не хотел участия ФСБ в проекте.

Как альтернативу он предлагает проект «Перекресток мира» — открытие границ с Азербайджаном и Турцией, который создаст кратчайший маршрут между Мраморным и Каспийским морями и между Черным морем и Персидским заливом.

Отношения Баку с Кремлем сильно испортились за последний год, и теперь там тоже не хотят участия России в открытии коммуникаций.

«Азербайджан, судя по всему, больше не видит для России места в обеспечении связи между основной территорией Азербайджана с Нахичеванью через территорию Армении. Это создает возможность для обеих сторон продвинуться в обсуждении вопроса коммуникаций», — считает Заур Шириев, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Смена подхода делает актуальными компромиссы, которые предлагала Армения — например, привлечение международной охранной компании к проверке грузов. Прямо сейчас стороны обсуждают с Вашингтоном реализацию такого варианта при участии американской компании, писала региональный эксперт Олеся Вартанян. Об этом же сообщал журналист Татул Акопян, который первым опубликовал дату и место встречи Пашиняна с Алиевым. Ереван и Баку официально не подтверждали эту информацию.

О роли США в процессе говорит и то, что во вторник госсекретарь США Марко Рубио сказал, что надеется на скорое подписание мирного договора между двумя сторонами.

Еще весной армянский дипломат, говоривший на условиях анонимности, рассказывал Би-би-си, что Ереван пытался представить Белому дому окончание армяно-азербайджанского конфликта как возможность продемонстрировать выдающиеся миротворческие таланты Дональда Трампа.

Турция тоже заинтересована в открытии границ между двумя странами. В июне Пашинян совершил исторический визит в Стамбул по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого в прессе появились сообщения об обсуждении компромиссного варианта дороги через Армению.

«Анкара хочет заключения мирного договора и открытия дорог с перспективой на то, что этот договор откроет новую эру в геополитике Южного Кавказа», — отмечает Шуджат Ахмедзаде, независимый исследователь из Баку. Но он подчеркивает, что Анкара не будет действовать вразрез с интересами Азербайджана.

Если коммуникации откроются без участия Москвы, это будет огромным ударом по российскому влиянию на Южном Кавказе, отмечает Тигран Григорян.

Конституция Армении и другие темы

Текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном был согласован еще в марте, но не был подписан. Алиев выдвигает несколько предварительных условий: изменение конституции Армении, в которой есть отсылка к другому документу с упоминанием Нагорного Карабаха; роспуск Минской группы ОБСЕ, мандат которой — урегулирование карабахского конфликта; вывод наблюдателей Евросоюза с армянской стороны границы.

Пашинян давал понять, что готов пойти на все эти уступки, и предлагал одновременно с мирным договором отказаться от Минской группы ОБСЕ и европейских наблюдателей.

Но с конституцией Армении вопрос обстоит сложнее — для ее изменения требуется референдум, который вряд ли может пройти раньше лета 2026 года, и его результат невозможно предсказать. Если Баку продолжит настаивать на этом условии, то заключение мира может быть отложено как минимум на год — или на неопределенный срок.

«Я уверен, что вопрос конституции может быть разрешен каким-то промежуточным соглашением. Смена конституции — не единственный вариант, и я уверен, что в Баку осознают, какой это сложный процесс», — сказал Жирайр Липаритян в разговоре с Би-би-си.

Армения предлагает альтернативные варианты — например, прописать в мирном договоре его преимущество перед внутренним законодательством обеих стран. Пашинян также говорил, что после подписания мирного договора Конституционный суд может принять решение, что он не противоречит преамбуле конституции, где есть ссылка на другой документ с упоминанием Карабаха — и таким образом исключит опасения Азербайджана насчет территориальных претензий.

Неизвестно, удовлетворят ли эти варианты Алиева. Однако сам факт отдельной встречи двух лидеров, без международных посредников, означает движение вперед, говорит Заур Шириев.

«Прогресс в этом вопросе не обязательно будет означать, что будет сделано какое-то громкое заявление или заключен договор. Мне кажется, реальным прогрессом будет даже встреча, на которой обе стороны четко изложат свои позиции — вместо того, чтобы гадать насчет позиций друг друга», — сказал Шириев в разговоре с Би-би-си.

Шуджат Ахмедзаде, в свою очередь, предполагает, что на встрече в Абу-Даби могут быть обсуждены технические вопросы вокруг подписания мирного договора — такие, как дата и место подписания.

С точки зрения Липаритяна, встреча в Абу-Даби в первую очередь — сигнал, что в условиях неопределенности и нескольких параллельных глобальных конфликтов, лидеры Армении и Азербайджана поддерживают связь и общаются напрямую, без посредников.

«Непредсказуемость — наверное, главная отличительная черта современных международных отношений. И хотя некоторые считают, что непредсказуемость и хаос могут быть креативными, в нашем регионе хаос царил очень долго, и ничего хорошего это нам не принесло», — отметил историк.

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