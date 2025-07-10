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В Киеве застрелили полковника СБУ

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  • 10.07.2025, 12:06
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В Киеве застрелили полковника СБУ

Неизвестный открыл стрельбу во время выхода офицера из квартиры.

Неизвестный убил офицера СБУ Ивана Воронича в Киеве. Это произошло около 8 утра.

Об этом в Фейсбуке сообщил экс-разведчик Роман Червинский, информирует Цензор.НЕТ.

«Сегодня случилась потеря лично для меня и для многих патриотических сотрудников СБУ. Вражеским диверсантом был убит достойный офицер (полковник) Воронич Иван Иванович. Вечная память, почет и честь!» - рассказал он.

По словам Червинского, Воронич был человеком, который с 2014 года боролся с врагом и был одним из тех, кто начал в Службе направление, которое сейчас создает много проблем для захватчиков.

«Пятью выстрелами в упор, во время выхода из квартиры, сегодня в 8 часов утра вражеский киллер выполнил свою грязную работу», - подытожил он.

Ранее правоохранители сообщили, что в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина.

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