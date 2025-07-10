Axios: Будущее X под вопросом
- 10.07.2025, 13:03
Илон Маск недооценил значение рекламы.
Внезапная отставка гендиректора X (бывший Twitter) Линды Яккарино ставит под сомнение будущее крупнейшей в мире платформы для политически значимых дискуссий в реальном времени, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).
Яккарино вступила в должность в 2023 году, чтобы восстановить рекламный бизнес X и стабилизировать компанию. Однако даже опытному медиаменеджеру не удалось обуздать миллиардера Илонa Маска, который открыто демонстрировал пренебрежение к рекламной индустрии.
Маск грубо обошелся с брендами, бойкотировавшими X, и сосредоточился не на развитии рекламных инструментов, а на превращении платформы в «суперприложение» с оплатами и ИИ-сервисами, не связанными напрямую с социальной функцией.
Несмотря на запуск новых продуктов, доходы от рекламы остаются критически низкими. По оценкам, X далек от того, чтобы компенсировать потери за счет новых направлений.
В марте стартап Маска xAI выкупил X, что поможет скрыть финансовые сложности платформы. Однако использование данных X для обучения ИИ Grok может ослабить саму соцсеть.
Несмотря на лидерство X по посещаемости, Instagram Threads догоняет по числу мобильных пользователей, благодаря интеграции с Instagram.
Прогнозы eMarketer обещают рост рекламных доходов X в 2025 году, но лишь до половины уровня 2021-го. Маск делает ставку на ИИ, игнорируя опасения рекламодателей, особенно после критики Grok за антисемитские высказывания.