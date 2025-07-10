Российская ракета попала в жилой дом в Белгороде

Российская ракета попала в жилой дом в Белгороде2
- 10.07.2025, 13:06
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В фасаде многоэтажки застрял фрагмент ракеты системы «Панцирь-С1».
В Белгороде в ходе утренних атак украинских беспилотников в один из многоквартирных домов на Бульваре Юности врезалась российская ракета, выпущенная системой противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщает «Пепел Белгород», в фасаде многоэтажки застрял фрагмент ракеты системы «Панцирь-С1» — ее разгонный блок. По словам мэра города Валентина Демидова, повреждение получила лишь внешняя часть стены. «В квартирах ни повреждения остекления, ни каких-либо иных разрушений на данный момент не выявлено», — написал он в телеграм-канале. Судя по фото и видео с места происшествия, кусок ракеты наполовину вошел в боковую стену дома.
Похожая ситуация произошла в начале мае в подмосковном Подольске в ходе массированного налета дронов ВСУ на московский регион в преддверии празднования Дня Победы. Часть зенитной ракеты, выпущенной на перехват беспилотника, врезалась в многоэтажку на ул. Ленинградская и пробила обшивку балкона на втором этаже, застряв в нем и не взорвавшись. Жильцов дома эвакуировали.