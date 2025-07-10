Российская ракета попала в жилой дом в Белгороде 2 10.07.2025, 13:06

2,356

В фасаде многоэтажки застрял фрагмент ракеты системы «Панцирь-С1».

В Белгороде в ходе утренних атак украинских беспилотников в один из многоквартирных домов на Бульваре Юности врезалась российская ракета, выпущенная системой противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщает «Пепел Белгород», в фасаде многоэтажки застрял фрагмент ракеты системы «Панцирь-С1» — ее разгонный блок. По словам мэра города Валентина Демидова, повреждение получила лишь внешняя часть стены. «В квартирах ни повреждения остекления, ни каких-либо иных разрушений на данный момент не выявлено», — написал он в телеграм-канале. Судя по фото и видео с места происшествия, кусок ракеты наполовину вошел в боковую стену дома.

Фото: @belpepel

Похожая ситуация произошла в начале мае в подмосковном Подольске в ходе массированного налета дронов ВСУ на московский регион в преддверии празднования Дня Победы. Часть зенитной ракеты, выпущенной на перехват беспилотника, врезалась в многоэтажку на ул. Ленинградская и пробила обшивку балкона на втором этаже, застряв в нем и не взорвавшись. Жильцов дома эвакуировали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com