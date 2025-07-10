закрыть
10 июля 2025, четверг, 13:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская ракета попала в жилой дом в Белгороде

2
  • 10.07.2025, 13:06
  • 2,356
Российская ракета попала в жилой дом в Белгороде

В фасаде многоэтажки застрял фрагмент ракеты системы «Панцирь-С1».

В Белгороде в ходе утренних атак украинских беспилотников в один из многоквартирных домов на Бульваре Юности врезалась российская ракета, выпущенная системой противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщает «Пепел Белгород», в фасаде многоэтажки застрял фрагмент ракеты системы «Панцирь-С1» — ее разгонный блок. По словам мэра города Валентина Демидова, повреждение получила лишь внешняя часть стены. «В квартирах ни повреждения остекления, ни каких-либо иных разрушений на данный момент не выявлено», — написал он в телеграм-канале. Судя по фото и видео с места происшествия, кусок ракеты наполовину вошел в боковую стену дома.

Фото: @belpepel

Похожая ситуация произошла в начале мае в подмосковном Подольске в ходе массированного налета дронов ВСУ на московский регион в преддверии празднования Дня Победы. Часть зенитной ракеты, выпущенной на перехват беспилотника, врезалась в многоэтажку на ул. Ленинградская и пробила обшивку балкона на втором этаже, застряв в нем и не взорвавшись. Жильцов дома эвакуировали.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив