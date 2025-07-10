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В Арктике появилась новая точка геополитического соперничества

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  • 10.07.2025, 14:09
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В Арктике появилась новая точка геополитического соперничества
Фото: Steffen Trumpf/dpa via REUTERS

Норвегия наращивает оборону для защиты архипелага Свалбард.

Даже летом воздух в Лонгйирбюене — самом северном городе мира — остается холодным и ясным. Но, как заявляют норвежские чиновники, в этом регионе ситуация становится все более напряженной, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org)

Свалбард — это норвежский архипелаг в Арктике. Однако в последние годы Россия активизировала здесь деятельность: проводит парады в Баренцбурге, вывешивает советские флаги, и все чаще пытается поставить под сомнение норвежский контроль. Москва также включила Свалбард в свою стратегию освоения ресурсов и предложила создать на архипелаге международный научный центр с участием стран БРИКС.

Кремль проводит аналогии между Свалбардом и Украиной, намекая на потенциальный конфликт. В 2022 году было повреждено подводное кабельное соединение с архипелагом — Норвегия подозревает диверсию. Россия также обвиняет Осло в «милитаризации» Свалбарда, ссылаясь на положения договора 1920 года, ограничивающего военную активность на островах.

Китай, не являясь арктической страной, также проявляет интерес к региону. В Свалбарде действует китайская научная станция, а китайские граждане предпринимали попытки купить недвижимость, которые не увенчались успехом.

Норвегия наращивает оборону: новый план на 2025–2036 годы включает увеличение военного бюджета на 611 миллиардов крон (около $60 млрд) и расширение возможностей наблюдения в регионе.

На фоне войны в Украине и давления санкций Россия продолжает модернизацию Северного флота, базирующегося на Кольском полуострове. Этот флот играет ключевую роль в российской ядерной стратегии.

«Наш восточный сосед стал опаснее», — признают в Осло.

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