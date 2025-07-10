Бойцы ВСУ пошли в контратаку на Боровском направлении 10.07.2025, 14:11

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Украинские военные добились успеха и продвинулись в Харьковской области.

У Сил обороны Украины имеются успехи на Харьковщине (Боровское направление), утверждают OSINT-наблюдатели из американского Института изучения войны (ISW) в своем регулярном отчете.

По их словам, бойцы ВСУ на упомянутом участке фронта, отбив штурмовые действия противника, пошли в контратаку восточнее населенного пункта Боровая.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 8 июля 2025 года, свидетельствуют, что ВСУ недавно продвинулись в восточных Копанках (к востоку от Боровой)», - пишут представители ISW.

Также известно, что 9 июля оккупанты РФ наступали к северо-востоку от Боровой в районе Загрызово, подтвержденных успехов не зафиксировано.

«В течение минувших суток каких-либо успехов у ВС РФ нет, тогда как украинские защитники освободили часть территорий в Харьковской области», - резюмируют американские аналитики.

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