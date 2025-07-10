Delfi: Прилетевший из Беларуси в Литву беспилотник — это российская «Гербера» 10.07.2025, 15:22

Она имитирует ударный дрон.

Дрон, упавший в Литве утром 10 июля, является российской ложной целью, имитирующей ударный беспилотник «Герань-2» — аналог иранского дрона-камикадзе Shahed-136, пишет Delfi.

По сведениям Delfi, упавший дрон представляет собой российский беспилотный летательный аппарат «Гербера», который уже год используется в военных действиях России против Украины.

Этот дрон — упрощенная и более дешевая версия иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием «Герань-2».

«Гербера» может выполнять различные задачи, включая разведку, наблюдение, нанесение ударов и отвлечение средств противовоздушной обороны. Благодаря своей низкой стоимости, дрон может быть использован как ложная цель, что усложняет работу ПВО противника, отмечает издание.

Корпус «Герберы» изготавливается из пенопласта, о чем как раз и сообщалось после его обнаружения.

Напомним, 10 июля стало известно, что около 11.30 литовские Военно-воздушные силы Литвы зафиксировали объект, приближающийся к литовской границе со стороны Беларуси. Была повышена боеготовность находящихся в воздухе истребителей.

Позже объект упал. Предварительно сообщалось, что это беспилотник самолетного типа, изготовленный из фанеры и пенопласта.

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