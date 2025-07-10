ЕС представил новые правила для мощных ИИ-систем 10.07.2025, 16:40

Они касаются лишь небольшого круга компаний.

Евросоюз обнародовал новые правила, регулирующие работу самых продвинутых систем искусственного интеллекта. Разработчики таких ИИ как ChatGPT, Google Gemini и других мощных моделей должны будут обеспечить прозрачность, защиту авторских прав и безопасность пользователей. Пока эти нормы носят добровольный характер и вступят в силу с 2 августа. Обязательными они станут лишь в 2026 году, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Новые правила касаются лишь небольшого круга компаний, таких как OpenAI, Microsoft, Google и других, создающих так называемые ИИ общего назначения — способные анализировать огромные массивы данных, учиться без вмешательства человека и выполнять сложные задачи.

Согласно документу, компании должны будут раскрывать информацию о том, какие данные использовались для обучения моделей. Это требование давно поддерживают издатели, обеспокоенные использованием их контента без разрешения. Также от разработчиков потребуют проводить оценку рисков, чтобы предотвратить, например, создание биологического оружия с помощью ИИ.

Еврокомиссия заявила, что компании, согласившиеся на добровольный кодекс, получат «меньше бюрократии и большую юридическую определенность». Тем, кто откажется — придется доказывать соблюдение закона другими, более сложными способами.

Ожидается, что Google и OpenAI присоединятся к инициативе, хотя пока они изучают финальный текст. Microsoft отказалась от комментариев, Meta ранее намекала на отказ, Amazon и французская Mistral не ответили на запросы.

По словам вице-президента Еврокомиссии по цифровой политике Хенны Вирккунен, эти меры «делают ИИ в Европе не только инновационным, но и безопасным». Однако критики в ЕС опасаются, что регулирование замедлит развитие европейских технологий на фоне конкуренции с США и Китаем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com