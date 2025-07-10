ЕС представил новые правила для мощных ИИ-систем
- 10.07.2025, 16:40
Они касаются лишь небольшого круга компаний.
Евросоюз обнародовал новые правила, регулирующие работу самых продвинутых систем искусственного интеллекта. Разработчики таких ИИ как ChatGPT, Google Gemini и других мощных моделей должны будут обеспечить прозрачность, защиту авторских прав и безопасность пользователей. Пока эти нормы носят добровольный характер и вступят в силу с 2 августа. Обязательными они станут лишь в 2026 году, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
Новые правила касаются лишь небольшого круга компаний, таких как OpenAI, Microsoft, Google и других, создающих так называемые ИИ общего назначения — способные анализировать огромные массивы данных, учиться без вмешательства человека и выполнять сложные задачи.
Согласно документу, компании должны будут раскрывать информацию о том, какие данные использовались для обучения моделей. Это требование давно поддерживают издатели, обеспокоенные использованием их контента без разрешения. Также от разработчиков потребуют проводить оценку рисков, чтобы предотвратить, например, создание биологического оружия с помощью ИИ.
Еврокомиссия заявила, что компании, согласившиеся на добровольный кодекс, получат «меньше бюрократии и большую юридическую определенность». Тем, кто откажется — придется доказывать соблюдение закона другими, более сложными способами.
Ожидается, что Google и OpenAI присоединятся к инициативе, хотя пока они изучают финальный текст. Microsoft отказалась от комментариев, Meta ранее намекала на отказ, Amazon и французская Mistral не ответили на запросы.
По словам вице-президента Еврокомиссии по цифровой политике Хенны Вирккунен, эти меры «делают ИИ в Европе не только инновационным, но и безопасным». Однако критики в ЕС опасаются, что регулирование замедлит развитие европейских технологий на фоне конкуренции с США и Китаем.