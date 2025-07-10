ВСУ уничтожили «танк-сарай», который россияне очень старались защитить 10.07.2025, 18:46

На это ушло около 60 дронов.

На Торецком направлении украинские воины уничтожили «танк-сарай», который российские захватчики очень старались защитить от дроновых атак, пишет «Униан».

Вчера 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода рассказала о неудачном для оккупантов штурме, в котором те задействовали пехоту и два «зашитых танка». Артиллеристы и пилоты БПЛА остановили их, нанеся российской армии новые потери. Один танк вывели из строя, а второй - уничтожили.

Сегодня проект DeepState обнародовал видео, на котором можно увидеть уничтоженный «танк-чудовище» ближе. Украинские бойцы говорят, что потратили на это около 60 FPV-дронов:

- Было очень трудно найти слабое место. Почему важно его уничтожать? Потому что кроме пехоты в таких сараях может быть РЭБ, что позволит доехать другой технике. Также наличие минных тралов, которые расчищают путь для будущих штурмов, в частности, для мотоциклов и т.д..

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