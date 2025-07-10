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Азербайджан и Армения провели встречу

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  • 10.07.2025, 19:38
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Азербайджан и Армения провели встречу

В Кремле отреагировали нервно.

В столице Объединённых Арабских Эмиратов — Абу-Даби — прошла важная встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Переговоры стали очередным этапом в попытках достичь прочного мира между двумя странами, которые десятилетиями находятся в состоянии конфликта, особенно на фоне споров вокруг Нагорного Карабаха и сопредельных территорий, передают азербайджанскоеи армянское «Радио Свобода».

С армянской стороны в переговорном процессе приняли участие высокопоставленные чиновники: вице-премьер Мгер Григорян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян и вице-спикер парламента Рубен Рубинян. Азербайджанскую делегацию представляли вице-премьер Шахин Мустафаев, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, спецпредставитель президента Эльчин Амирбеков и пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

Как сообщил историк Жирайр Липаритян в интервьюBBC, на повестке дня стояли вопросы разблокировки транспортных коридоров, в первую очередь проекта Зангезурского коридора, а также вопросы демаркации границы и другие спорные моменты, не урегулированные до сих пор.

Накануне встречи американский госсекретарь Марко Рубио выразил оптимизм по поводу достигнутого прогресса и надежду на скорейшее заключение соглашения. США ранее уже выступали посредником между двумя странами, и дипломатическое участие Вашингтона, а также Египта, Катара и ОАЭ, способствует сохранению диалога.

Тем временем, на фоне сближения Баку с Западом и снижением зависимости от России, в российских пропагандистских медиа был замечен поворот риторики. В кремлевской повестке дали указание распространять негативные настроения по отношению к некогда дружественному, но отвернувшемуся от России Азербайджану, подобные тем, что с 2014 года говорили об Украине.

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