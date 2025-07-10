Раскрыта тайна обратной стороны Луны 10.07.2025, 20:32

Фото: charter97.org

Мантия спутника Земли могла подвергаться переплавлению.

Мантия Луны могла подвергаться переплавлению, заявили китайские учёные после анализа доставленных с естественного спутника Земли в ходе миссии Chang'e-6 образцов. Об этом сообщает Chinese Academy on Sciences (CAS).

Учёные пришли к такому выводу, когда получили и изучили образцы реголита, который был доставлен из района южного полюса с обратной стороны Луны. По информации специалистов, они содержат нехарактерную для обычной мантии материю.

«Это говорит о том, что породы, породившие древнюю мантию Луны, изначально содержали в себе мало этих атомов, или же что они были повторно переплавлены после падения астероида, породившего самый большой кратер на поверхности Луны», — заявили в академии.

CAS отмечает, что предыдущие исследования показали: мантия могла переплавиться в результате колоссального столкновения примерно 4,25 млрд лет назад; была высвобождена энергия, превышающая энергию триллиона атомных бомб. Влияние этого столкновения на геологию Луны и её термическую эволюцию до недавнего времени оставалось одним из важнейших нерешённых вопросов планетологии.

При этом специалисты не исключают, что необычная материя могла содержаться в лунной мантии изначально.

В июне учёные из Университета Эхиме в Японии совместно с коллегами из Германии и Нидерландов смогли пролить свет на загадку различий обратной и видимой сторон Луны благодаря изучению малых концентраций галогенов, в частности хлора, в лунных породах. Моделирование показало, что некоторые породы, найденные на обратной стороне, происходят из глубоких слоёв мантии, сохранивших следы древнего магматического океана.

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