Путин дал звание «Героя России» генералу-«мяснику» 2 10.07.2025, 20:50

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Его называют одним из худших командиров в РФ.

Путин дал звание «Героя России» генералу-«мяснику» Сухрабу Ахмедову. В войсках его считают одним из худших командиров: он отправлял бойцов на убой, выстраивал их в чистом поле под удары HIMARS и заваливал офицеров бюрократией, пишут «Важные истории».

Сухраб Ахмедов сейчас командует российской группировкой в Курской области. Российские военные многократно обвиняли его в крупных и безрассудных потерях личного состава. В декабре 2022 года он руководил 155-й бригадой морской пехоты, которая потеряла 300 человек и 50% техники за четыре дня штурмов Павловки на Угледарском направлении в Донецкой области. Выжившие морпехи жаловались на Ахмедова вышестоящим властям.

В июне 2023 года Ахмедов руководил 20-й армией Западного военного округа и выстроил бойцов 144-й мотострелковой дивизии в чистом поле под Кременной. Их заставили ждать опаздывающего командира, но в этот момент ВСУ ударили по строю из HIMARS. Погибли около 100 человек, ранения получили еще 100.

В мае 2024-го Ахмедова сняли с должности командующего 20-й армией после продолжительной критики. Как пишет блогер, боец «Ахмата» и бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин, уход Ахмедова с должность «праздновали не только лишь все».

В начале 2025 года стало известно, что Ахмедов командует группировкой ВС РФ в Курской области. Алехин обвинял Ахмедова в том, что у Путина в итоге оказываются лживые доклады о положении дел в этом районе. Также блогер писал, что при Ахмедове командование отклоняет представления на ордена и звезды «Героя России» для обычных бойцов.

«38 журналов, которые надо заполнять каждый день боевым офицерам, и под 20 генеральских проверок в подразделении на Курском направлении в месяц. И каждый ждет, что ему с воодушевлением расскажут, как танки бороздят (даже если их нет в подразделении) и как бойцы рвутся в бой, а они расскажут, как деды воевали на ослах и на вопрос о снабжении произнесут единственное, что усвоили из „Науки побеждать“ Суворова: „Там враг, у него много всего — идите и возьмите“», — описывал Алехин стиль командования Ахмедова.

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