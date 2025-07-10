Министр обороны Литвы рассказала о дроне, залетевшем из Беларуси

Министр обороны Литвы рассказала о дроне, залетевшем из Беларуси1
- 10.07.2025, 21:15
На нем не было взрывчатки.
Пока нет признаков того, что летательный аппарат, который 10 июля залетел в Литву с территории Беларуси, был направлен сюда сознательно. Об этом рассказала министр обороны Литвы Довиле Шакалене, пишет Delfi.
Глава литовского оборонного ведомства подчеркнула, что объект не представлял угрозы жителям страны.
— Мы не видим признаков того, чтобы этот аппарат был сознательно и намеренно направлен на нашу территорию. Но мы продолжаем выяснение обстоятельств, чтобы выяснить, что это за объект, кто его произвёл и какой будет окончательная оценка обстоятельств его проникновения в наше воздушное пространство, — сказала Шакалене.
Она добавила, что «на этом объекте не было никакой взрывчатки, он не боевой».
— Тут, как я говорю — оценка такова, для общества никакой угрозы он не представлял, — заметила министр.
Шакалене обратила внимание на то, что объект был замечен, когда он ещё находился на территории Беларуси.
— Мы его заметили ещё за пределами территории Литвы, у нас была возможность реагировать, мы были готовы реагировать разными способами, в зависимости от того, как оценили бы угрозу, — подчеркнула глава Минобороны.