ВСУ разнесли базу российских морпехов в Курской области
- 10.07.2025, 22:10
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Есть погибшие и среди срочников.
Силы обороны Украины атаковали базу 810-й бригады морской пехоты ВС РФ в Курской области. Оккупанты понесли тяжелые потери.
Об этом сообщил российский Z-ресурс «Северный канал», связанный с российской армией, пишет «Диалог».
Инцидент произошел в населенном пункте Спальное, расположенном примерно в пяти километрах от украинской границы. В результате удара, по его данным, 7 российских военных стали «грузом 200», то есть, погибли. Еще 10 получили ранения.
«Вот мы вчера писали про лотерею. Вчера 810-й повезло. Сегодня барабан докрутился. Спальное… Среди погибших – срочники», — написал Z-канал.
Он уверен, что в рядах ВС РФ завелся «крот», который сливает ВСУ координаты военных целей.
«Такое ощущение, что единственный кто стабильно и без сбоев отрабатывает на нашем направлении – это информатор, который аккуратно и вовремя сливает (украинцам — ред.), где у нас кто сидит», — отметил «Северный канал».