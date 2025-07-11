Серия взрывов прогремела в российской Туле

Серия взрывов прогремела в российской Туле2
- 11.07.2025, 8:50
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Военные предприятия города атаковали дроны.
В российской Туле в ночь на пятницу, 11 июля, раздавались взрывы. В этом районе расположены три крупных предприятия оборонной промышленности РФ.
Об этом сообщает российское издание «Astra» со ссылкой на очевидцев.
В ночь на 11 июля беспилотники массово атаковали Тулу и область. По данным местных жителей, в Туле атака пришлась на Пролетарский район.
На кадрах, которые публикует издание, местные жители засняли звуки взрывов в Туле. Съемка ведется на фоне двух высотных домов. Согласно анализу журналистов, это многоэтажные дома на улице Хворостухина (дома 17 и 19) в Пролетарском районе.
Примерно в 1,8 и 2,3 и 2,1 километрах от этих домов на улице Щегловская засека расположены АО «Конструкторское бюро приборостроения», которое занимается разработкой высокоточного управляемого оружия, и научно-производственное объединение Сплав, производящее реактивные системы, и являющееся одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности, которое разрабатывает управляемое оружие для сухопутных войск, системы ПВО и боевое стрелковое оружие, отмечает издание.
О последствиях атак пока ничего неизвестно.