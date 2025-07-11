Финляндия вышла из конвенции о противопехотных минах 11.07.2025, 10:32

Хельсинки уведомили ООН.

Власти Финляндии уведомили ООН о выходе из Оттавской конвенции — соглашении о запрете использовать противопехотные мины, сообщает пресс-служба МИДа государства на сайте министерства.

Финляндия вышла из конвенции 10 июля, а решение о прекращении действия вступит в силу в январе 2026 года. Финляндия сможет снова пользоваться противопехотными минами.

Хельсинки объяснил желание покинуть договор потребностями обороны «в условиях ослабления безопасности». При этом в финском министерстве подчеркнули, что страна «продолжит оказывать поддержку гуманитарному разминированию», но не уточнили, как именно.

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