В Польше включили в санкционный список казахстанскую компанию, которая принадлежит «Пинскдреву» 11.07.2025, 11:22

Фото: Charter97.org

За обход санкций.

МВД Польши по запросу Национальной налоговой администрации включило в санкционный список казахстанскую компанию QARTREE LLP. Налоговое ведомство доказало, что фанера, которую предприятие поставляло в Польшу, на самом деле происходит из России или Беларуси и таким образом обходятся европейские санкции, пишет Most.

QARTREE была зарегистрирована в Казахстане в сентябре 2022 года, вскоре после введения санкций против белорусской и российской деревообрабатывающей отрасли — мера была одним из ответов на развязывание войны в Украине. Учредителями стали Наталия Слоква и российский Торговый дом «Мебель KZ», который, в свою очередь, принадлежит белoрусскому «Пинскдреву».

В первый же год своего существования QARTREE заплатила в Казахстане свыше 2 млн долларов НДС, наняв всего пять человек. И стала экспортировать продукцию в Европу: Литву, Латвию, Эстонию, Венгрию, Болгарию. Компания поставляет березовую фанеру (код ТН ВЭД 44123310), а Польша называется основным ее получателем.

В целом с введением санкций ввоз в ЕС древесной продукции из России резко сократился при одновременном росте импорта из Казахстана и Турции. Польская налоговая администрация (в ее состав входит таможенная служба) доказала, что таким образом обходятся ограничения против российской и белoрусской продукции.

QARTREE стала уже пятой компанией, включенной в санкционный список за поставки березовой фанеры.

Внесение в польский санкционный список означает замораживание ресурсов юридического или физического лица и запрет на перечисление ему средств, невозможность участвовать в госзакупках или конкурсах, а для физлиц — внесение в реестр иностранцев, пребывание которых в Польше нежелательно.

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