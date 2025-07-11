Индексы США обновили рекорды
- 11.07.2025, 12:31
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Инвесторы не беспокоятся из-за пошлин Трампа.
Индексы S&P 500 и NASDAQ в четверг, 10 июля, завершили торги на новых рекордных уровнях, так как инвесторы продолжили не обращать внимания на опасения по поводу пошлин США. Накануне американский президент Дональд Трамп объявил пошлины на импорт меди и новые тарифы для Бразилии.
В четверг, 10 июля, индекс S&P 500 закрылся на уровне 6280,46, показав рост на 0,27% к закрытию в среду, 9 июля. Индекс NASDAQ завершил день на уровне 20 630,67, прибавив 0,09%, а индекс Dow Jones — 44 650,64, поднявшись на 0,43%.
Как отмечает CNBC, несмотря на растущую торговую напряженность, американские рынки смогли достичь рекордных максимумов, восстановившись от резких потерь, понесенных весной.