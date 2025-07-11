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Российская экономика в глубоком кризисе

  • 11.07.2025, 12:36
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Российская экономика в глубоком кризисе

Динамика последних лет фактически «сведена к нулю».

Экономика России в 2025 году оказалась в тяжелом положении на фоне войны в Украине и усиливающегося санкционного давления. Впервые за долгое время ключевые чиновники, включая главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, публично предупредили о грядущей рецессии и необходимости новой модели роста, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Министр экономического развития Максим Решетников на Петербургском экономическом форуме заявил, что страна стоит «на пороге рецессии». Основные причины — резкий рост процентных ставок (до 20%), замедление экономики и ухудшение бизнес-настроений.

Одна из наиболее тревожных проблем — рост «безнадежных долгов». Компании за первый квартал 2025 года выплатили 3,73 трлн рублей процентов по займам — на 58% больше, чем годом ранее. Особенно пострадали отрасли тяжелой промышленности и транспорта. Аналитики предупреждают: на горизонте — возможный банковский кризис.

Гражданское производство деградирует на фоне беспрецедентного наращивания оборонного сектора. Вся экономическая динамика последних лет фактически «сведена к нулю» без учета ВПК. При этом Россия все больше зависит от импорта из Китая, вместо развития собственной промышленности.

Тем временем военное производство на подъеме — Россия выпускает до 250 000 снарядов в месяц и увеличивает оборонный бюджет на 2025 год еще на 25%.

На фоне дефицита рабочей силы, роста цен на продукты и нехватки картофеля экономические перспективы остаются мрачными. Даже возможный успех на фронте вряд ли быстро стабилизирует экономику — особенно учитывая угрозу новых санкций со стороны США.

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