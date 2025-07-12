Атака РФ на Львов: повреждены 46 домов и корпуса Львовской политехники
- 12.07.2025, 11:18
Мэр города рассказал о последствиях самого массированного удара.
Во Львове после ночной российской атаки провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Львова Андрей Садовый.
Как отмечается, в результате вражеского удара госпитализирован один человек, его состояние стабильное.
«Больше всего повреждений - в Железнодорожном и Галицком районах. Повреждены 46 домов, выбито более 500 окон. 15 квартир непригодны для проживания - 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в гостинице. Также повреждены 20 машин. Также повреждены 3 корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса», - говорится в сообщении.