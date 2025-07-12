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Белорусский истребитель пытался сбить российский «Шахед»

  • 12.07.2025, 14:53
Белорусский истребитель пытался сбить российский «Шахед»

Инцидент произошел сегодня ночью в Речицком районе.

Мониторинговые каналы отмечают возобновление залетов российских военных беспилотников в воздушкное простаранство Беларуси.

По данным гомельского издания «Флагшток», в ночь на 12 июля в речицком районе белорусский истребитель якобы пытался сбить очередного «непрошенного гостя».

«Прямо сейчас в Речицком районе белорусский истребитель пытается сбить БпЛА похожий на российский «Шахед»

Примечательно, что украинские мониторинговые каналы не информировали о нарушении воздушного пространства Беларуси в последние часы.

Будьте осторожны», — сообщил «Флагшток».

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