Белорусский истребитель пытался сбить российский «Шахед»
- 12.07.2025, 14:53
Инцидент произошел сегодня ночью в Речицком районе.
Мониторинговые каналы отмечают возобновление залетов российских военных беспилотников в воздушкное простаранство Беларуси.
По данным гомельского издания «Флагшток», в ночь на 12 июля в речицком районе белорусский истребитель якобы пытался сбить очередного «непрошенного гостя».
«Прямо сейчас в Речицком районе белорусский истребитель пытается сбить БпЛА похожий на российский «Шахед»
Примечательно, что украинские мониторинговые каналы не информировали о нарушении воздушного пространства Беларуси в последние часы.
Будьте осторожны», — сообщил «Флагшток».