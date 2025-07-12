Samsung разрабатывает уникальные ИИ-устройства 1 12.07.2025, 15:50

Cерьги, ожерелья и кольца.

Компания Samsung рассматривает возможность создания новых носимых ИИ-устройств, включая серьги, ожерелья и кольца, в рамках стремительного развития рынка потребительской электроники с поддержкой искусственного интеллекта. Об этом сообщил операционный директор мобильного подразделения Samsung Вон Джун Чой в интервью CNN (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Чоя, будущее — за устройствами, которые не нужно держать в руках. «Мы считаем, что это должно быть носимое устройство: очки, серьги, кольца, ожерелья, — то, что становится частью повседневного образа», — отметил он.

Индустрия уже активно исследует такие возможности. Meta, например, добилась успеха с продажей 2 миллионов ИИ-очков Ray-Ban. Своими разработками в сфере умных очков занимаются также Google, Snap и Samsung. Кроме того, OpenAI совместно с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом работает над новым ИИ-устройством, запуск которого ожидается в следующем году.

Тем не менее, как подчеркивает Чой, изучение новых форматов не гарантирует запуск продукта. Многие стартапы столкнулись с техническими и коммерческими трудностями. Samsung, в отличие от них, фокусируется на создании устройств-спутников смартфонов, а не их замене.

«Мы активно работаем над очками, но не все хотят носить их, так что изучаем и другие формы», — добавил Чой.

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