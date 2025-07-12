Трамп анонсировал 30% пошлины против ЕС и Мексики

Трамп анонсировал 30% пошлины против ЕС и Мексики1
- 12.07.2025, 17:04
Они вступят в силу с 1 августа.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Евросоюза и Мексики ввел 30% пошлины на импорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.
По словам президента США, начиная с 1 августа товары, которые импортируются из ЕС и Мексики в Америку - будут облагаться 30% пошлиной.
В частности, в письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он написал следующее:
- Наши отношения, к сожалению, были далеки от взаимности. Начиная с 1 августа 2025 года, мы вводим тариф в размере 30% на продукцию ЕС, которая поступает в Соединенные Штаты, - сказано в публикации.
Отметим, что Евросоюз надеялся достичь торговой сделки с США.