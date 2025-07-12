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Трамп анонсировал 30% пошлины против ЕС и Мексики

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  • 12.07.2025, 17:04
Трамп анонсировал 30% пошлины против ЕС и Мексики
Дональд Трамп

Они вступят в силу с 1 августа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Евросоюза и Мексики ввел 30% пошлины на импорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

По словам президента США, начиная с 1 августа товары, которые импортируются из ЕС и Мексики в Америку - будут облагаться 30% пошлиной.

В частности, в письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он написал следующее:

- Наши отношения, к сожалению, были далеки от взаимности. Начиная с 1 августа 2025 года, мы вводим тариф в размере 30% на продукцию ЕС, которая поступает в Соединенные Штаты, - сказано в публикации.

Отметим, что Евросоюз надеялся достичь торговой сделки с США.

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