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ВСУ отбили дерзкий штурм оккупантов на Купянском направлении

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  • 12.07.2025, 18:50
ВСУ отбили дерзкий штурм оккупантов на Купянском направлении

Оккупанты пытались прорваться, но получили сокрушительный отпор.

Военные 14-й украинской механизированной бригады имени князя Романа Великого на Купянском направлении отбили попытку атаки врага на бронетехнике.

Как оказалось, оккупанты атаковали на 2 МТЛБ и на БМП-2, которые везли с собой десант. Еще по дороге бронемашины были остановлены попаданиями дронов, а затем добиты.

- Железный провал врага. Купянское направление! Давно не было такой дерзости. Вы только посмотрите на это! Вражеская бронетехника сунулась, наверное, думали, прорвут... Княжеские воины встретили, - отметили бойцы.

Уцелевшая пехота попыталась спрятаться в кустах, но по ней начали работать дроны-камикадзе и сбросы. В общем было уничтожено 17 россиян.

- Все и все горели вместе с их надеждами на успех. Вражеский механизированный штурм завершился классически - полным провалом! Работаем дальше. Добиваемся победы!, - прокомментировали видео украинские военные.

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