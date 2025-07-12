Ига Свентек разгромила Анисимову 6:0, 6:0 и стала победительницей Уимблдона

Ига Свентек разгромила Анисимову 6:0, 6:0 и стала победительницей Уимблдона5
- 12.07.2025, 19:53
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Всего на счету польской теннисистки теперь 23 титула.
Польская теннисистка и четвертая ракетка мира Ига Свентек (WTA 4) завоевала трофей Уимблдонского турнира 2025, сообщает sport.ua.
В финале полька в двух сетах уничтожила представительницу США Аманду Анисимову (WТА 12) за 59 минут.
Уимблдон-2025. Финал
Аманда Анисимова (США) [13] – Ига Свентек (Польша) [8] – 0:6, 0:6
Это была первая встреча соперниц.
Ига, помимо Аманды, на Уимблдоне-2025 также переиграла Полину Кудерметову, Кэти Макналли, Даниэль Коллинз, Клару Таусон, Людмилу Самсонову и Белинду Бенчич. За семь поединок полька отдала всего один сет.
Свентек впервые в карьере выиграла титул Уимблдона. Всего же Ига провела шесть финалов Grand Slam и в шестой раз стала чемпионкой. Единственный мейджор, который пока не покорился Иге – Australian Open.
Свентек стала первой польской теннисисткой, которой удалось стать чемпионкой в одиночном разряде Уимблдона.
Ига завоевала первый трофей с июня 2024 года, когда стала чемпионкой Ролан Гаррос. Всего на счету польской теннисистки теперь 23 титула.
С понедельника Свeнтек вернется на третью строчку рейтинга WTA.