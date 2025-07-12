В Казахстане олигархи воюют друг с другом 12.07.2025, 21:10

Одного из них подозревают в связях с ФСБ России.

Опубликованный казахстанской редакцией Forbes в середине мая список самых богатых на текущий момент граждан Казахстана стал своего рода сенсацией. Занимавшие в период правления Нурсултана Назарбаева первые строчки «рейтинга олигархов» бизнесмены оказались отодвинутыми со своих прежних позиций, пишет «Немецкая волна».

Например, президент и крупный акционер занимающейся добычей и переработкой цветных и драгоценных металлов компании «KAZ Mineral» Владимир Ким переместился с первого места в списке Forbes, которое он занимал с 2017 года, на третье.

Супруги Кулибаевы - Тимур и Динара (средняя дочь Нурсултана Назарбаева) с их диверсифицированным бизнесом от нефти до банковского дела теперь на четвертой строчке, хотя почти 10 лет неизменно были вторыми.

Самыми же богатыми людьми в Казахстане ныне считаются председатель правления АО «Kaspi.kz» 55-летний Вячеслав Ким, состояние которого оценивается в 7,1 миллиарда долларов, а также основатель и мажоритарный владелец зарегистрированной в США финансово-инвестиционной группы Freedom Holding Corp. (FRHC) 37-летний Тимур Турлов, у которого 5,8 миллиарда долларов.

Самый подозрительный миллиардер

То, что на первом месте в списке Forbes оказался Вячеслав Ким, никого особо не удивило: до того, как возглавить рейтинг, с 2021 года он уже входил в тройку самых богатых людей страны. Этому способствует тот факт, что подавляющее большинство жителей Казахстана ежедневно пользуются различными элементами созданной в АО «Kaspi.kz» финансово-технологической платформы, которая является в определенной степени гордостью руководства страны. Президент Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях много раз подчеркивал особую ее значимость для развития цифровой экономики и поддержки предпринимательства.

А вот второе место в майском рейтинге родившегося в Москве и принявшего в 2022 году гражданство Республики Казахстан Тимура Турлова вызвало многочисленные вопросы и у отдельных депутатов парламента страны, и в ряде негосударственных СМИ.

- У нас сейчас в кулуарах парламента много разговоров по поводу Турлова, - рассказал на условиях анонимности депутат Мажилиса (нижней палаты парламента Казахстана) от правящей партии Amanat, которая была создана Нурсултаном Назарбаевым и в прошлом называлась «Нур-Отан». - Непонятно, как он смог за короткий период заработать так много, что сумел с пятого места в списке олигархов по итогам 2024 года уже в мае стать вторым? У него бизнес не связан с реальным производством. Источники его дохода - финансовые технологии. Потому и много подозрений в его возможных связях с ФСБ России, в участии его холдинга в обходе антироссийских санкций, а также в том, что его деньги - это на самом деле деньги Игоря Сечина.

По словам мажилисмена, в поле зрения членов парламента деятельность Тимура Турлова попала еще в 2022 году, а поступавшие позже сообщения лишь порождали новые подозрения в его сотрудничестве с российскими спецслужбами. «Не думаю, что Турлов случайно попал в октябре 2022 года под персональные санкции украинского президента Зеленского, хотя с июня того года он уже получил гражданство Казахстана, - заметил депутат парламента Казахстана. Он напомнил, что в расследованиях американских инвестиционно-исследовательских компаний Hindenburg Research и Citron Research 2023 года холдинг Турлова подозревался в манипуляциях выручкой через фиктивную торговлю ценными бумагами. - Может, это все и неправда, но дыма без огня не бывает».

Лг добавил, что больше всего его коллег по Мажилису беспокоит «агрессивная всеядность» холдинга Тимура Турлова: «Его структуры сейчас появляются, как грибы после дождя. Помимо деятельности у нас на фондовом рынке, Freedom зашел на рынок телекоммуникаций, торгует автомобильными шинами и мобильными телефонами, имеет свою страховую компанию и медиаструктуры. И везде у него на ключевых постах находятся выходцы из России. Складывается впечатление, что Турлов выполняет задачу по экономической экспансии в Казахстан, - высказал свое предположение депутат казахстанского парламента от правящей партии Amanat, которого негласно считают представителем финансово-промышленных групп «старого Казахстана». - С Украиной в Москве обожглись - дело до войны дошло, а с Казахстаном, вероятно, решили пойти другим путем».

От технических отписок до странных публикаций

Свои претензии к холдингу Тимура Турлова есть и у главного редактора информационного агентства КазТАГ Амира Касенова. Возглавляемое им издание с 2023 года отслеживает все скандалы, которые прямо или косвенно связаны с деятельностью FRHC и его дочерних структур в Казахстане и за рубежом. Oн рассказал несколько историй, которые, по его мнению, ставят под сомнение законность действий холдинга Тимура Турлова.

- У нас есть подозрение, что эта компания действует не совсем законными способами. Мы много раз писали запросы и в правоохранительные органы, и в адрес финансового регулятора страны. И, как правило, получали и получаем обтекаемые ответы, которые больше похожи на техническую отписку, - заметил Амир Касенов.

Подозревается в помощи Москве по обходу санкций

Как и депутат Мажилиса от партии Amanat, главный редактор агентства КазТАГ допускает, что структуры холдинга Freedom помогают Москве обходить антироссийские санкции.

- Что-либо говорить из того, что мы знаем, пока преждевременно. Но есть определенные намеки в этом отношении. У нас есть записи, где наш источник достаточно четко проговаривает тему обхода санкций, - рассказал Амир Касенов, добавив, что в настоящий момент его редакция ждет разрешения на соответствующую публикацию.

Не исключил он и вероятности сотрудничества Тимура Турлова со спецслужбами России. Правда, его подозрения лежат несколько в иной плоскости.

- Буквально две недели назад в русскоязычном сегменте зарубежных СМИ стали появляться про меня публикации о том, что я что-то пишу за деньги. Хотя в Казахстане всем известно, что со мной в принципе невозможно договориться. Так эти публикации появились не только на таких сайтах, как «Генерал СВР», «Осетия-ТВ» и в других изданиях, но и на телеграм-канале «ВЧК-ОГПУ», который давно подозревается в связях с ФСБ РФ. Все бы ничего, но в некоторых очень похожих друг на друга материалах упоминается в качестве моей помощницы Жанна Каппарова, о которой мы писали, как о пострадавшей от действий брокеров компании Freedom, - отметил Амир Касенов, подчеркнув, что тем самым заказчик публикаций по сути «сам себя и выдал».

Тимур Турлов яростно отвергает все обвинения

Тимур Турлов, который сразу же согласился ответить на вопросы DW, назвал все появившиеся в его адрес подозрения в рамках развернувшейся в Казахстане информационной войны между олигархами «смешными» и «нелепыми». К примеру, касаясь введенных против него в 2022 году санкций в Украине, он заметил, что до сих пор не согласен с указом президента Зеленского.

«Украина тогда внесла в свой санкционный список всех крупных российских предпринимателей, которые входили в рейтинг Forbes по итогам 2021 года. Я тоже оказался в этом списке. Хотя к тому времени продал свой бизнес в России и стал гражданином Казахстана. Но кто в наше время проверяет факты? Я понимаю Украину, но меня это несколько оскорбляет, поскольку это не сочетается с моей жизненной позицией. Мы ведь были одними из крупнейших благотворителей в Украине. Более того, я был одним из немногих крупных бизнесменов, кто открыто осудил агрессию против Украины», - уверяет Тимур Турлов. По словам бизнесмена, санкции нанесли ущерб «прежде всего нашим украинским клиентам» и его структуры уже четвертый год оспаривают их введение, но пока безуспешно.

Прокомментировал второй номер текущего рейтинга казахстанской версии Forbes и итоги расследований компаний Hindenburg Research и Citron Research. Он настаивает на том, что «ноги этих расследований растут из Казахстана»: «Эти истории абсолютно не американские».

- В отношении Казахстана есть определенные стереотипы. Их использовали в кейсе c «Каспи Банком», а за год до этого и в кейсе с Freedom. Набор стандартный - обход антироссийских санкций, отмывание денег, коррупция. Это те самые стереотипные для западной аудитории мозоли, на которые достаточно легко давить. Несмотря на нанесенный нам репутационный ущерб, мы сумели отстоять свои позиции, доказать, что выдвинутые против нас обвинения беспочвенны, - утверждает Тимур Турлов.

Публикации Hindenburg Research и Citron Research он называет «дорогой, тщательно спланированной специалистами PR-компанией, направленной на понижение стоимости акций листингующегося на биржах в США холдинга Freedom».

То, что в марте 2024 года суд в России арестовал оставшиеся в РФ активы Турлова, миллиардер связывает со «сделкой по обмену валют 14-летней давности с нижегородским банком «Ассоциация»: «Сделка была на 2 миллиона долларов, а мне внезапно из России прилетел иск на 22 миллиона долларов с формулировкой, что поменял гражданство, уехал и, вообще, богатый».

Подозрения в сотрудничестве с ФСБ бизнесмен охарактеризовал как «смешные», настаивая на том, что «никогда не участвовал в каких-то политических играх в России» и не участвует в них и в Казахстане. По мнению Тимура Турлова, его недоброжелателей раздражает, какую бурную деятельность развили его структуры за последнее время. Этим он и склонен объяснять появление различных «абсурдных», по его определению, версий.

Между тем депутат парламента от правящей партии Amanat допускает вероятность расширения боев на «информационном фронте», где под удар попадет не только «подозрительный Тимур Турлов», но и другие фигуранты списка самых богатых людей Казахстана. «Осенью этого года, точнее 19 сентября в Казахстане ожидается проведение большого аукциона. На продажу будут выставлены сразу 40 участков с залежами золота, железной руды, угля, кобальта и ряда критически важных полезных ископаемых. И вполне возможно, что из-за всего этого на различных сайтах и Telegram-каналах появятся многочисленные разоблачающие деятельность компаний олигархов публикации», - высказал свое предположение депутат Мажилиса.

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