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Макрон: Европа должна подготовить ответ на пошлины США

  • 12.07.2025, 22:14
Макрон: Европа должна подготовить ответ на пошлины США
Эмманюэль Макрон

Если до 1 августа соглашения достичь не получится.

Франция разделяет «решительное неодобрение» председательницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в связи с объявлением о введении с 1 августа торговых пошлин в размере 30% на товары из ЕС со стороны США, написал в соцсети Х в субботу, 12 июля, французский президент Эмманюэль Макрон, отмечает «Немецкая волна».

«В условиях европейского единства Комиссия более чем когда-либо должна продемонстрировать решимость Союза решительно отстаивать европейские интересы», - продолжил политик. Он поддержал ЕК в переговорах, «которые теперь будут активизированы, с целью достижения к 1 августа взаимоприемлемого соглашения» между Брюсселем и Вашингтоном.

Вместе с тем, Макрон призвал ускорить подготовку «надежных контрмер» с использованием всех имеющихся в руках Еврокомиссии инструментов, «включая меры противодействия принуждению, если до 1 августа не будет достигнуто соглашение».

Сам Дональд Трамп утверждал, что в случае ответного повышения торговых пошлин со стороны ЕС, Вашингтон будет действовать симметрично.

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