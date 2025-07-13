ВСУ отомстили оккупантам, убившим годовалого мальчика в Херсонской области 1 13.07.2025, 9:02

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Украинские бойцы направили пять FPV-дронов в окна дома, где дислоцировались россияне.

Силы обороны Украины уничтожили оккупантов, которые ударом дрона «Молния» убили годовалого мальчика Дмитрия и ранили его бабушку в Херсонской области. Украинские бойцы направили пять FPV-дронов в окна дома, где дислоцировались россияне.

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что украинские военные определили направление запуска ударного беспилотного летательного аппарата «Молния», атаковавшего двор дома в селе Правдиное Белозерской общины Херсонской области. Российские операторы запустили дрон из оккупированного города Голая Пристань.

Бойцы Сил обороны вычислили локацию, где находился экипаж российских операторов БПЛА. Они разместились в пятиэтажном нежилом доме.

Украинские операторы БПЛА в четыре захода запустили по зданию с оккупантами пять FPV-дронов и направили их в окна. По данным Генерального штаба, после этого с указанной локации запусков российских беспилотников не фиксировали.

«В настоящее время есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастных к смерти ребенка, уничтожены», — говорят в Генштабе.

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Трагедия произошла около 12:10 9 июля. Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщал, что россияне атаковали дроном годовалого мальчика и пожилую женщину, когда они находились во дворе дома. Ребенок от полученных ранений погиб на месте, а 64-летняя бабушка получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.

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