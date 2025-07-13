В Минске зарегистрировали брак, в котором жениху 84 года, а невесте — 87 5 13.07.2025, 9:32

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Интересные данные из столичных загсов.

Сколько минских пар вступили в брак за шесть месяцев этого года, какие имена мамы и папы чаще всего выбирают для новорожденных — об этом государственному информагентству «Минск-Новости» рассказали в главном управлении юстиции Мингорисполкома.

В первом полугодии 2025-го в столице создано 4466 новых семей. Средний возраст жениха — 33 года, невесты — 31. Однако есть и довольно необычные исключения. К слову, в одном из минских загсов официально оформили отношения 84-летний мужчина и 87-летняя женщина. В наличии и обратный пример, когда в брак вступили 15-летняя девушка и 16-летний молодой человек.

Какие имена наиболее популярны

Что касается самых распространенных имен, то в свидетельствах о рождении девочек чаще всего можно было увидеть записи: Мария, Ева, София, Анна, Ксения, Полина, Василиса. Реже — Марина, Ирина, Елена, Кристина, Элеонора, Виолетта, Ольга.

Некоторые мамы и папы отдавали предпочтение более экзотическим (для наших краев) именам для дочек. Среди них: Амалия, Афина, Агния, Доминика, Любава, Корнелия, Ненель. Были и те, кто предпочитали двойные имена для малышек. Например, Александра-Феликса, Бриджит-Аврелия, Иоланда-Ив, Лина-София, Луна-Мира, Мира-Мария.

Мальчиков же зачастую называли Михаилами, Тимофеями, Романами, Матвеями, Максимами, Марками, Александрами. Имена Игорь, Николай, Руслан, Сергей, Юрий, Антон, Вячеслав выбирали реже.

Некоторые родители давали более редкие имена: Чеслав, Спартак, Себастьян, Мирон, Лев, Савелий, Ян. Другие мамы и папы пошли дальше и выбрали двойные имена для своих чад: Николай-Атилла, Иван-Чиемерие, Марк-Антуан.

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