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На видео показали три шага для идеальной парковки автомобиля

  • 13.07.2025, 10:33
На видео показали три шага для идеальной парковки автомобиля

Удивятся даже опытные водители.

Трудности при парковке автомобиля в сложных местах испытывают даже водители с многолетним стажем. Автолюбители презентовали три эффективных совета, как справиться с проблемой.

Недавно в TikTok-аккаунте Rooster Insurance появился видеоролик с объяснениями, как правильно припарковать машину за три простых действия.

Блестящая сдача практического экзамена в автошколе не значит получение навыка аккуратных маневров в ограниченном пространстве для многих водителей, особенно если в автомобиле нет парктроника, это остается весьма сложной задачей.

Учебный ролик начинается с того, что красная машина пытается припарковаться рядом с двумя синими. Эксперт советует сначала подъехать примерно на метр к месту парковки и совместить зеркало с боковой линией заезда.

Далее следует повернуть руль по часовой стрелке и двигаться вперед, пока водитель не увидит в зеркало боковую линию паркоместа.

«Затем поверните руль против часовой стрелки и въезжайте задним ходом», — комментирует эксперт.

Многие пользователи утверждали, что им эти советы не нужны, так как на авто установлены парковочные датчики.

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