Запасы баллистических ракет у России сократились
- 13.07.2025, 10:36
ГУР раскрыло их реальное количество.
Количество баллистических ракет «Искандер-М» и их северокорейских аналогов KN-23 в России за полтора месяца снизилось почти вдвое. Об этом пишет LIGA.net.
Как ответило изданию в ответ на запрос Главное управление разведки Министерства обороны Украины, на начало июля 2025 года Россия имела около 300 баллистических ракет, в том числе более 250 «Искандеров-М» и около 50 KN-23.
Издание напомнило, что, по информации военной разведки, по состоянию на середину мая у оккупантов было около 580 этих баллистических ракет.
В ГУР также рассказали, что оккупанты развернули вблизи украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, способных запускать такие ракеты.
Кроме того, как стало известно из данных разведки, оккупанты нарастили производство по сравнению с 2024 годом и теперь изготавливают 60 ракет в месяц вместо 40.