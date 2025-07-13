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Запасы баллистических ракет у России сократились

  • 13.07.2025, 10:36
Запасы баллистических ракет у России сократились

ГУР раскрыло их реальное количество.

Количество баллистических ракет «Искандер-М» и их северокорейских аналогов KN-23 в России за полтора месяца снизилось почти вдвое. Об этом пишет LIGA.net.

Как ответило изданию в ответ на запрос Главное управление разведки Министерства обороны Украины, на начало июля 2025 года Россия имела около 300 баллистических ракет, в том числе более 250 «Искандеров-М» и около 50 KN-23.

Издание напомнило, что, по информации военной разведки, по состоянию на середину мая у оккупантов было около 580 этих баллистических ракет.

В ГУР также рассказали, что оккупанты развернули вблизи украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, способных запускать такие ракеты.

Кроме того, как стало известно из данных разведки, оккупанты нарастили производство по сравнению с 2024 годом и теперь изготавливают 60 ракет в месяц вместо 40.

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