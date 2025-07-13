ВСУ уничтожили штаб российской ФСБ в Старобельске
- 13.07.2025, 10:55
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Нанесен точный удар.
Украинские защитники продолжают наносить точные удары по важным объектам врага на оккупированных территориях. 8 июля было успешно атаковано здание так называемой «ФСБ ЛНР» в Старобельске, что на Луганщине. Кадры последствий удара уже появились в Сети, передает Dialog.UA.
Российское оппозиционное издание ASTRA, ссылаясь на свои источники, сообщило, что в результате удара дронами по улице Володарского было разрушено административное здание.
Там размещалась российская ФСБ, ответственная за «чистки» и давление на местное население. Формально ФСБ выполняет функции «безопасности», но на практике именно эта структура занимается массовыми репрессиями, похищениями, пытками проукраински настроенных граждан и просто неугодных.
Также известны многочисленные случаи мародерства, организованные сотрудниками ФСБ в сотрудничестве с военными. По данным местных источников, вместе с административным зданием пострадали два соседних магазина.
Российская сторона подтвердила наличие разрушений, но, как обычно, не раскрывает информацию о потерях среди силовиков. Единственное, о чем заявили оккупационные «власти», - это «ранение местной жительницы», чье состояние не уточняется.
Традиционно Кремль и подчиненные ему структуры замалчивают потери личного состава и стараются выдать военные объекты за гражданские.
Однако атака ВСУ была направлена по четко идентифицированной цели, причастной к системным нарушениям прав человека на захваченных украинских территориях.
Украинские силы продолжают использовать точечные удары для ослабления оккупационного аппарата в глубоком тылу, показывая, что ни один центр вражеского давления не находится в безопасности.
Старобельск находится под российской оккупацией с 2022 года. За это время в городе были зафиксированы многочисленные случаи арестов, обысков и исчезновений, в которых, по словам очевидцев, фигурировали сотрудники именно этого здания на улице Володарского. Теперь оно больше не представляет угрозы.