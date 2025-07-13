Над Гомельским районом сбили неизвестный беспилотник
- 13.07.2025, 11:28
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Обломки упали в районе Зябровки.
В Гомельском районе этой ночью был сбит неизвестный БПЛА, сообщает «Флагшток».
Остатки дрона упали в районе Зябровки около часа ночи. Кто именно и каким способом сбил аппарат — неизвестно.
Примечательно, что украинские мониторинговые каналы перед этим не сообщали о вторжении дронов в воздушное пространство Беларуси.
Это может свидетельствовать о том, что был сбит малозаметный для украинских радаров беспилотник — например, российская «Гербера».