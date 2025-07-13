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Над Гомельским районом сбили неизвестный беспилотник

  • 13.07.2025, 11:28
  • 1,296
Над Гомельским районом сбили неизвестный беспилотник

Обломки упали в районе Зябровки.

В Гомельском районе этой ночью был сбит неизвестный БПЛА, сообщает «Флагшток».

Остатки дрона упали в районе Зябровки около часа ночи. Кто именно и каким способом сбил аппарат — неизвестно.

Примечательно, что украинские мониторинговые каналы перед этим не сообщали о вторжении дронов в воздушное пространство Беларуси.

Это может свидетельствовать о том, что был сбит малозаметный для украинских радаров беспилотник — например, российская «Гербера».

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