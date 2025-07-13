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Украина начала использовать новое оружие против «Шахедов»

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  • 13.07.2025, 12:59
  • 2,478
Украина начала использовать новое оружие против «Шахедов»

Оно доказало свою эффективность.

Украина эффективно применяет дроны-перехватчики для сбивания российских ударных БпЛА. за последнюю неделю уже известно о сотнях сбитий «Шахедов» с применением данного вида оружия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам Зеленского, в течение последних семи дней Россия осуществила масштабные атаки по Украине, использовав более 1800 дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты. Таким образом оккупанты пытаются усилить давление и террор против украинских городов и общин.

В то же время силы ПВО демонстрируют эффективность - особенно результативно действуют дроны-перехватчики, которые только за неделю сбили сотни «Шахедов». Тема расширения этого направления стала ключевой во время встреч с международными партнерами.

Зеленский также поблагодарил всех, кто поддерживает усиление обороны и украинских защитников, которые ежедневно защищают небо.

«Шахеды» - один из российских способов затягивать войну. Должны нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия. Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, «семерки» и всех партнеров», - резюмировал Зеленский.

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