Украина начала использовать новое оружие против «Шахедов» 2 13.07.2025, 12:59

2,478

Оно доказало свою эффективность.

Украина эффективно применяет дроны-перехватчики для сбивания российских ударных БпЛА. за последнюю неделю уже известно о сотнях сбитий «Шахедов» с применением данного вида оружия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам Зеленского, в течение последних семи дней Россия осуществила масштабные атаки по Украине, использовав более 1800 дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты. Таким образом оккупанты пытаются усилить давление и террор против украинских городов и общин.

В то же время силы ПВО демонстрируют эффективность - особенно результативно действуют дроны-перехватчики, которые только за неделю сбили сотни «Шахедов». Тема расширения этого направления стала ключевой во время встреч с международными партнерами.

Зеленский также поблагодарил всех, кто поддерживает усиление обороны и украинских защитников, которые ежедневно защищают небо.

«Шахеды» - один из российских способов затягивать войну. Должны нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия. Надеемся на выполнение всех договоренностей, которые усилят нашу защиту. Рассчитываем на сильные решения США, Европы, «семерки» и всех партнеров», - резюмировал Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com