Где в Беларуси дешевле всего купить доллары и евро? 1 13.07.2025, 14:08

Стало известно, какие курсы выставили обменники в единственный выходной на этой неделе.

Доллар и евро на нынешней неделе то дешевели, то дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, как на это реагируют обменники.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,955 рубля («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 2,93 рубля («БСБ Банк», «МТБанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 2,9215 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,47 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк ВТБ», «Банк Дабрабыт», «Белагропромбанк», «БСБ Банк», «МТБанк» (3,43 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,418 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,79 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,739 рубля («Банк РРБ», «БНБ Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк», «Цептер Банк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БСБ Банк» — 3,725 рубля за 100 российских рублей.

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