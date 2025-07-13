ЕС поставил крупнейшие ИИ-компании мира перед выбором
- 13.07.2025, 19:26
Брюссель требует прозрачности и соблюдения новых правил.
Еврокомиссия представила новый свод добровольных правил для ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта, включая OpenAI, Google и Meta. Новые законы ЕС потребуют от них документировать данные, использованные для обучения их моделей, и устранить наиболее серьезные риски, связанные с ИИ, начиная с 2 августа, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Компании должны решить, присоединяться ли к своду правил, обеспечивающему юридическую определенность и снижение административной нагрузки, или готовиться к более жесткой проверке со стороны Еврокомиссии. Первой присоединилась французская компания Mistral.
Кодекс охватывает три ключевых области: прозрачность моделей для регуляторов и пользователей, соблюдение авторского права и управление серьезными рисками ИИ. Несмотря на давление со стороны индустрии, финальный текст сохранил важные положения, включая необходимость учитывать угрозы фундаментальным правам и публиковать краткое содержание отчетов перед запуском модели.
Ассоциация CCIA, включающая Meta и Google, назвала требования «непропорциональными» и жалуется на «избыточные меры безопасности» и спорные положения об авторском праве.
Еврокомиссия считает процесс разработки кодекса прозрачным и инклюзивным, однако и индустрия, и гражданские организации утверждают, что их мнение не было полностью учтено.
Теперь крупнейшие ИИ-компании мира стоят перед выбором: принять европейские правила игры или оказаться под пристальным вниманием регуляторов. Этот шаг ЕС может задать глобальный стандарт регулирования ИИ индустрии.