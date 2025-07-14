Ученые создали пчелу-киборга 14.07.2025, 8:49

иллюстративное фото

Ей можно управлять по пульту.

Исследователи из Пекинского технологического института сообщили о создании самого лёгкого в мире нейроинтерфейса, способного управлять полётом насекомых. Для эксперимента они выбрали медоносную пчелу и превратили её в управляемого киборга, пишет «Хайтек».

Система работает через инфракрасный пульт: по команде пчела выполняет виражи и летит в заданную сторону. Исследование может открыть новые способы тактической разведки и мониторинга в труднодоступных зонах.

Ранее учёные уже тестировали подобные технологии на тараканах: те достаточно крупные, чтобы носить тяжёлые контроллеры. Но летающие насекомые — другой вызов: каждый миллиграмм нагрузки может помешать взлёту. У пчёл при этом есть уникальное преимущество — они с лёгкостью переносят груз, равный 80 % от массы своего тела, и летают на большие расстояния без усталости.

Разработанный контроллер весит всего 74 мг — это примерно в три раза легче всех известных аналогов. Электроника нанесена на гибкую плёнку, от которой в мозг пчелы идут три тонких металлических провода. Та же система была испытана и на тараканах.

В ходе экспериментов пчела управлялась с высокой точностью: в девяти из десяти случаев она следовала командам. С тем же устройством тараканы двигались по прямой, но переставали реагировать уже после десятой команды. Пчёлы оставались управляемыми значительно дольше.

Однако технология пока далека от практического применения. Она поддерживает ограниченный набор команд — «вперёд», «поворот», «стоп» и «назад». При этом работает только по проводному питанию. Учёные попытались использовать аккумулятор массой 600 мг, но он оказался слишком тяжёл для пчелы. Также пчёлам удалось управлять только на уровне крыльев — манипулировать движениями тела и лап не получилось.

Разработка показала потенциал, но требует доработки. Чтобы пчёлы-киборги могли выполнять задачи на службе у спасателей или военных, учёным предстоит решить проблемы с автономностью, управляемостью и лёгкостью всех компонентов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com