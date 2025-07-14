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Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы в сумке с вещами

  • 14.07.2025, 9:18
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Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы в сумке с вещами

Для побега он худел две недели.

11 июля из следственного изолятора «Корбас», находящегося поблизости от Лиона на востоке Франции, в сумке сбежал 20-летний заключенный. Об этом 12 июля сообщил BFM TV.

Телеканал отмечает, что мужчина отбывал несколько уже назначенных сроков тюремного заключения и был фигурантом еще одного расследования, связанного с организованной преступностью.

По предварительной версии, из СИЗО он сбежал, спрятавшись в сумке с вещами другого заключенного, которого отпускали в связи с окончанием его срока заключения.

Администрация тюрьмы начала внутреннее расследование. Беглеца объявили в розыск через Интерпол.

Лионское издание Le Progrès утверждает, что заключенный, который собирался сбежать в одной из сумок сокамерника, большом мешке на «молнии», две недели голодал, чтобы не поправиться. В то же время освобождаемый тренировался нести сумку.

Сбежать заключенному по имени Элязид Ахамада удалось в том числе потому, что часть пути к выходу из изолятора сумку везли на тележке. Издание отмечает, что рост беглеца составляет 1,72 м, он «стройный и атлетичный».

СМИ пишут, что «Корбас» переполнен заключенными: по состоянию на 1 мая на 678 местах содержалось 1218 человек, что почти на 180% больше предусмотренного количества.

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