Украинские роботы разбили россиян в Сумской области

Украинские роботы разбили россиян в Сумской области2
- 14.07.2025, 10:38
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Видеофакт.
На Сумщине украинские силы активно используют на поле боя не только беспилотники, но и роботов.
Самый популярный робот «Лють» на днях сумел подъехать к вражеской позиции и ликвидировать оккупантов.
Сегодня, 14 июля, пресс-служба ГУР Минобороны Украины выложила в Сеть кадры работы робота ВСУ. Разведчики выложили не только «Лють» в работе, но и радиоперехват оккупантов после встречи с наземным роботизированным комплексом. Источник пишет, что робот «Лють» был вооружён танковым пулемётом Калашникова.