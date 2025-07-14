Reuters: Белорусские банки и оборонка под ударом 14.07.2025, 11:33

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ЕС почти согласовал 18-й пакет санкций.

Отмечается, что уже согласованы все элементы пакета, но одна из стран-членов сохраняет технические оговорки по поводу нового ценового потолка на российскую нефть.

Источники Reuters на условиях анонимности сообщили, что ожидают завершения переговоров 14 июля, накануне встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, где пакет может быть официально одобрен.

Также Reuters пишет, что послы ЕС согласились на внедрение динамического ценового механизма. В пятницу Еврокомиссия предложила плавающий потолок цен на российскую нефть — на 15% ниже средней рыночной цены за последние три месяца.

«Один из источников сообщил, что начальная цена составит около 47 долларов за баррель, исходя из средней цены российской нефти за последние 22 недели минус 15%. Также было решено пересматривать цену каждые шесть месяцев, а не каждые три, как предлагалось ранее», — сообщает Reuters.

Словакия, которая ранее блокировала принятие пакета, до сих пор ждет от Еврокомиссии гарантий, так как опасается поэтапного отказа от поставок российского газа.

18-й пакет санкций ЕС связан с вторжением России в Украину. Санкции направлены на доходы Москвы от энергетики, ее банки и военную промышленность. Также в этом пакете, как сообщалось, будет введен полный запрет на операции с белорусскими банковскими структурами, который ранее касался только Swift.

Сообщается, что дополнительные санкции обсуждались против четырех банков, которые уже попадали под ограничения со стороны ЕС — это «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк» и «Банк Дабрабыт».

Также в новом пакете под санкции попадут четыре белорусские компании, работающие в сфере обороны и военной промышленности. И впервые под запрет попадет импорт оружия из Беларуси в ЕС.

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