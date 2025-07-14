Forbes: ИИ меняет отношение к брендам 2 14.07.2025, 12:06

Привычный маркетинг переживает революцию.

С появлением ИИ-агентов, способных самостоятельно совершать покупки, привычный маркетинг переживает революцию. Согласно данным Salesforce, уже 24% потребителей доверяют ИИ делать выбор за них — и этот показатель поднимается до 32% среди поколения зумеров, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

ИИ не испытывает эмоций, ностальгии или привязанности к брендам. Он не впечатляется рекламными слоганами или образами «жизни мечты». Вместо этого агенты оценивают товары по структурированным данным: цене, характеристикам, отзывам и наличию. И если продуктовая страница не оптимизирована под машинное восприятие, бренд рискует остаться «невидимым».

Особенно это актуально для бытовых товаров, где эмоциональная составляющая минимальна. ИИ не оценит бренд дезодоранта за десятилетия имиджевой работы — он выберет оптимальное соотношение цена/качество.

Маркетологам предстоит адаптироваться: внедрять машиночитаемые форматы, открывать API (программный интерфейс), создавать «прозрачную» структуру данных о товарах и услугах. В будущем переговоры о продажах будут проходить машина-с-машиной, без участия человека. Важно уже сейчас подготовить системы к тому, чтобы «убедить» ИИ-агента в выгодности предложения.

Игнорирование новой реальности может дорого обойтись: бренды, не адаптированные под ИИ поиск рискуют утратить позиции и доверие.

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