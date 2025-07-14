Сына вице-президента «Ростеха» задержали в Испании 14.07.2025, 12:30

Дмитрий Артяков

Его обвинили в отмывании денег.

Испанская полиция арестовала Дмитрия Артякова — старшего сына вице-президента госкорпорации «Ростех» и бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова. Его подозревают в отмывании миллионов евро через сделки с недвижимостью в северо-восточной Испании, пишет The Moscow Times.

Артяков был задержан в субботу в своём доме в Жироне в рамках расследования, которое ведёт испанская Антикоррупционная прокуратура. Расследование координируется Национальной судебной палатой — высшей инстанцией по уголовным делам в Испании. Об этом OCCRP сообщили источники в суде.

С 2022 года Артяков находится под персональными санкциями Украины, США и Канады, но не Евросоюза. Это позволяет ему легально находиться в Испании и владеть недвижимостью на её территории. По версии следствия, Артяков в период с 2005 по 2008 год приобрёл 8 объектов недвижимости в прибрежном городе Кастель-Платжа-д’Аро. Источником средств, как предполагается, стали капиталы, связанные со схемой «прачечной «Тройки Диалог» — масштабной международной сети по отмыванию денег, позволявшей выводить миллиарды долларов из России через офшоры.

Изначально недвижимость была куплена за 14 млн евро бабушкой Артякова — Анной Курепиной. В 2014 году, согласно материалам суда, она перепродала эти объекты своему внуку за 10 млн евро. Следователи полагают, что Курепина выступала как подставное лицо: она получила как минимум 14 млн евро от офшорной компании Delco Networks, связанной с сетью «прачечной». Она получила порядка 20 переводов, оформленных как займы, которые так и не были возвращены. Испанские власти рассматривают объекты недвижимости в Жироне и сопутствующие финансовые потоки как часть более широкой схемы отмывания средств.

Владимир Артяков возглавлял Самарскую область в период с 2007 по 2012 годы. До этого он несколько лет был топ-менеджером АВТОВАЗа - в конце 2005 года его избрали председателем совета директоров компании, также он занимал должность президента «Группа АвтоВАЗ» и предправления холдинга.

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